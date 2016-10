Bei der Testamentseröffnung ihres verstorbenen Mannes Lothar erfährt Gila Maibach, dass es für ihr Haus eine Miterbin gibt! Zunächst ist Gila überzeugt, dass es sich bei der attraktiven Maja um die Geliebte ihres Gatten handelt, doch die kesse Blumenhändlerin ist Lothars verheimlichte Tochter. Gila kann Maja ihren Erbteil nicht ausbezahlen und so zieht die hochschwangere junge Frau samt ihrem kleinen Sohn Max kurzerhand bei der völlig verdutzten Witwe ein. Als wäre der plötzliche Unfalltod ihres Mannes Lothar nicht Schicksalsschlag genug, wird die brave Hausfrau Gila Maibach bei der Testamentseröffnung gleich mit der nächsten "Überraschung" konfrontiert: Für ihr geliebtes Haus, in dem sie viele glückliche Ehejahre mit Lothar verbrachte, gibt es eine unbekannte Miterbin! Zunächst sind Gila und ihre beste Freundin Franziska fest überzeugt, dass es sich bei der jungen Blumenhändlerin Maja Deutz um die Geliebte des Verstorbenen handeln muss. Schon bei der ersten persönlichen Begegnung zwischen der verdutzten Gila und der aufbrausenden Maja stellt sich jedoch heraus, dass Maja nicht Lothars Geliebte war, sondern vielmehr seine uneheliche Tochter ist. Ohne Umschweife verlangt sie die Auszahlung ihres Erbes. Doch Gila hat weder Ersparnisse, noch will sie das mit einer Hypothek belastete Haus verkaufen. So kommt es, dass die hochschwangere Maja nach einem Streit mit ihrem Ehemann Stefan gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn Max bei Gila einzieht. Zunächst wirbelt das temperamentvolle Gespann das Leben der biederen Hausfrau ganz schön durcheinander. Nach einer Weile aber merken die chaotische Maja und die schüchterne Gila, dass sie gar kein so schlechtes Team abgeben. Doch dann zerstört ein heftiger Streit die beginnende Freundschaft des ungleichen Duos. Maja versöhnt sich mit Stefan und kehrt zu ihm zurück. Aber Gila muss nicht nur den Verlust ihrer "neuen Familie" verkraften, nun droht auch noch der Verkauf des geliebten Hauses.