Victoria Herrmann und Andreas Neugeboren starten in Bernburg ihre sechste Etappe auf dem Europaradweg R1. Dort besuchen sie die barocke Altstadt am Ufer der Saale und die Krone Anhalts, das Schloss der Askanier. Für die neu ausgestalteten Schlosskirche Sankt Aegidien schuf der Hallesche Künstler Moritz Götze ein umfassendes, modernes Bildprogramm aus Emaille-Platten im Stile der Pop-Art. Entlang der Fuhne fahren Victoria und Andreas über Baalberge nach Biendorf. Das Schloss überrascht durch die Sammlungen der Familie van der Merwe. In allein 150 verschiedenen Sammlungen präsentieren sie Zuckerstücke, Schuhleisten, Pralinendosen, Pins, Bleistiftspitzer, Schneekugeln, ja selbst Klospülgriffe in allen Farben, Formen und Materialien. Doch den größten Raum nehmen die Fingerhüte ein. Mit 75.000 Einzelstücken kann es weltweit keiner an Größe und Vielfalt mit dieser Sammlung in Biendorf aufnehmen. Ideale Übernachtungen finden Victoria und Andreas im Paschlewwer Freizeit & Ferienhof sowie im Rittergut Maxdorf. Zu den Großsteingräbern von Drosa und Wulfen gelangt man über die Alternativrouten, die die Moderatoren natürlich auch ausprobieren. Außerdem schauen sie auf ihrer Tour zu, wie man Erntekronen bindet, besuchen eine Imkerin und einen deutschen Meister der Taubenzüchter.