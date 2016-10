James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug Heute | ZDF | 22:15 - 00:15 Uhr | Agentenfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der Ölmagnat King fällt einem Attentat zum Opfer. Schurke Renard (Robert Carlyle) steckt dahinter. Nun soll 007 James Bond (Pierce Brosnan) Kings Tochter und Alleinerbin Elektra (Sophie Marceau) schützen. Renard ist hinter der Lady her. Original-Titel: The World Is Not Enough Laufzeit: 120 Minuten Genre: Agentenfilm, USA, GB 1999 Regie: Michael Apted FSK: 12 Schauspieler: James Bond Pierce Brosnan Elektra King Sophie Marceau Victor Robert Carlyle Dr. Christmas Jones Denise Richards Valentin Zukovsky Robbie Coltrane 'M' Judi Dench Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets