Nach einem anonymen Anruf wird der Mu-sikproduzent Vince Porter in seiner Villa ermordet aufgefunden. So erfolg-reich Porter war, so viele Feinde und Neider hatte er. Die erste Spur führt die Ermittler zum Musikjournalisten Karsten Weber, der Porter offenbar mit kompromittierenden Fotos erpressen wollte. Doch dann er-härtet sich der Verdacht, dass Porters größter Hit "Secret Love" das wahre Tatmotiv ist. Porters Karriere wäre kaum so steil aufwärts gegangen, hätte er nicht in Gina Lambert eine so ausgezeichnete Assistentin und Managerin gehabt. Sie gibt dann auch, ohne es zu ahnen, den entscheidenden Hinweis.