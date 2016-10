Eigentlich hatte sich Matti auf die Geburtstagsfeier seines Freundes Achim Ferner gefreut. Doch statt Sekt und gutem Essen erwarten ihn zwei Morde und ein Vermisstenfall. Kurz vor der Feier verschwindet Julian, der Sohn des Gastgebers. Bei der Suche wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Es handelt sich um eine Freundin von Julian. Hängt sein Verschwinden mit dem Mord zusammen? Matti alarmiert sofort seine Kollegen bei der SOKO. In der Wohnung von Julian Ferner werden Blutspuren entdeckt. Die Vermutung liegt nahe, dass er Jessie ermordet hat und abgehauen ist. Ein DNA-Abgleich widerlegt diese These jedoch, und es stellt sich die Frage: Was ist dann in der Wohnung des Vermissten vorgefallen? Das Rätsel lässt sich zunächst nicht lösen. Die Ermittler finden stattdessen heraus, dass Julians Vater Achim mit Jessie eine Affäre hatte. Ist er der Täter? Oder wusste seine Frau Heike davon und tötete die Konkurrentin? Auch Sandra Kerth, Jessies Schwester, gerät ins Visier der Ermittler. Sie nahm es Jessie übel, dass die sie mit den kranken Eltern auf dem Hof allein gelassen hatte und für Jahre nach Berlin gegangen war. Ein Foto von vor fünf Jahren trägt zur Klärung des Verbrechens bei. Zu dieser Zeit nämlich war ein junger Mann, der mit Julian und Jessie befreundet war, auf rätselhafte Weise und ohne Spuren zu hinterlassen, verschwunden. Hängt Jessies Ermordung möglicherweise damit zusammen? Und während die Ermittler versuchen, mehr über die damaligen Ereignisse herauszufinden, kämpft Julian Ferner in einem dunklen Keller um seine Freiheit.