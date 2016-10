Der 17-jährige Schüler Niko Kreuzer will in der Galerie Döring ein Bild stehlen, doch der Überfall missglückt, und Niko flieht. Boje und Franzi kommen auf ihrer täglichen Streifenfahrt an der Galerie vorbei, wo ihnen der noch immer vermummte Niko entgegenkommt. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt, bei der Franzi den Streifenwagen verlassen muss, um dem Jugendlichen auf den Fersen zu bleiben. Dieser rennt auf den Hafen zu und springt mit einem Satz auf eine gerade ablegende Barkasse - im letzten Augenblick gelingt auch Franzi der Sprung auf das Boot, allerdings ahnt sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass Niko bewaffnet ist. Inzwischen sind auch die anderen Kollegen des PK 21 in den Fall involviert und nehmen die Ermittlungen auf: Der Galerist Döring wird mit einer Schussverletzung ins Elbkrankenhaus gebracht. Dort wundern sich Nils und Melanie über eine weitere Verletzung an seinem Handgelenk, die nicht ganz zu dem Tathergang zu passen scheint. Auf der Barkasse bemüht Franzi sich derweil, den völlig verzweifelten Niko zur Vernunft zu bringen: Niko denkt, er habe den Galeristen erschossen, und ist nun zu fast allem bereit. Gelingt es Franzi dennoch, die Ruhe zu bewahren, um Schlimmeres zu verhindern?