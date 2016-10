Neben der Formel Renault 2.0 und der Formel Renault 3.5 ist seit 2015 die Renault Sport Trophy Teil der World Series by Renault. Die über 300km/h schnellen Tourenwagenboliden sind mit einem Karbon-Monocoque und einem 550 PS starken Motor ausgestattet. 2016 wird die Saison in Alcañiz (ESP) eröffnet. Danach stehen weitere sechs Stationen in Imola (ITA), Spielberg (AUT), Le Castellet (FRA), Spa (BEL) und schließlich Estoril (POR) auf dem Programm. Bei allen Stopps werden zwei Rennen gefahren, wobei die Teams Fahrer in den drei Klassen Elite, Endurance und Prestige starten lassen. In der letzten Saison konnten die Titel fast ausschließlich von italienischen Fahrern gewonnen werden. Lediglich in der Eliteklasse siegte mit Andrea Pizzitola ein Franzose. Der Teamtitel ging an das italienische Oregon Team. Mit Fabian Schiller vom belgischen Team Marc VDS EG 0,0 ist in dieser Saison auch ein deutscher Fahrer am Start. - 7. und letzte Saisonstation