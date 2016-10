Spitzenkoch Frank Rosin wird nicht müde, Restaurants mit Gästeschwund wieder auf die Beine zu helfen. Nach etlichen Einsätzen in heimischen Gefilden folgt der Gastronomie-Profi nun auch Hilferufen aus dem Ausland: In der heutigen Episode unterstützt fünf Auswanderer, die mit ihrem Betrieb geradewegs auf die Pleite zuschlittern. Gründe für diese Entwicklung gibt es wie Sand am nahgelegenen Meer.