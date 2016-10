Ein Patient bereitet Christian große Sorgen: Der verwitwete Rentner Georg Knapp wird vom Pflegedienst seines Altenheims nur ungenügend versorgt und muss bald darauf wegen einer Infektion ins Krankenhaus. Lisas Ehemann Michael, der mittlerweile Chefarzt am hiesigen Krankenhaus ist, veranlasst dort lediglich eine Routineversorgung - mit lebensbedrohlichen Folgen für den Patienten. In der Praxis gerät Christian mit Lisa aneinander, weil sie Individuelle Gesundheitsleistungen als Zusatzangebot einbringen will. Christian hält überhaupt nichts von der "Geldmacherei". Doch die Entscheidung muss gemeinsam getroffen werden, denn Christian ist nicht mehr der alleinige Chef. Auf Grund der finanziellen Schieflage der Kleists ist Christian gezwungen, Michael im Krankenhaus um einen Nebenverdienst als Notarzt zu bitten. Und auch Anna macht die finanzielle Lage immer mehr zu schaffen, daher bemüht sie sich mit Hilfe eines ehemaligen Mentors am Landgericht um eine Pflichtverteidigung. Ihr erster Fall einer Körperverletzung stellt sie vor ein moralisches Dilemma. Nora hingegen hat allen Grund zur Freude, denn Lisa stellt für die Praxis eine weitere Arzthelferin als Entlastung ein. Indes wird die erotische Spannung zwischen Lisa und Timo immer stärker und entlädt sich schließlich in einem Seitensprung. Lisa bereut diesen zwar kurz darauf, doch sie schafft es nicht, Michael die Wahrheit zu sagen. Auch Anke plagt ein schlechtes Gewissen: Während Piwi voller Leidenschaft an der Idee mit Singapur festhält, ist Anke davon immer weniger begeistert. Als Piwi erfährt, dass sie ausgerechnet bei Christian Rat sucht, kommt es zu einem heftigen Streit. Piwi verschwindet spurlos. Clara, Sabrina und Lauri stellen sich mit ihrer Band "Pink Slip" bei einem Musikproduzenten in Berlin vor. Doch Claras Begeisterung bekommt einen harten Dämpfer, als der Produzent ihr nahelegt, Lauri aus der Band zu werfen. Nun muss sich Clara entscheiden, was ihr wichtiger ist - ihr Traum von der Band-Karriere oder ihre beste Freundin.