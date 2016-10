Fünfmal haben sich die Landfrauen schon gegenseitig bekocht und bewertet. Eber-Carpaccio, Lamm in Käsekruste oder Panna Cotta mit Moltebeersoße - Landküche vom Allerfeinsten. Sie haben alles gegeben, was ihre Ställe, Felder und Beete im Angebot haben. Heute geht es um die Frage aller Fragen: Wer kocht diesmal das leckerste Landmenü, wer holt den Titel nach Hause? Fürs Finale rollt der "Land und lecker"-Bus Richtung Gütersloh. Wir sind zu Gast auf einem der schönsten Höfe Ostwestfalens, auf dem Iris Haver-Rassfeld lebt. Der Hof ist rund 1000 Jahre alt und steht unter Denkmalschutz. Zudem ist er bekannt für seine seltsamen "Betriebsgeräusche", denn auf dem Meierhof Rassfeld wird "gekollert" was das Zeug hält. Für dieses "Kollern" sind etwa 2000 Puten verantwortlich. Wunderschöne außergewöhnliche Bronzeputen. Ein echter Hingucker und zudem besonders köstlich. Die Gastgeberin wird wohl eine der Bronzeglanz Puten opfern müssen, denn es geht in die finale Kochrunde. Zum Schluss hat Iris Haver-Rassfeld die Chance, sich an die Spitze der "Land und Lecker Ladys" zu kochen. Auf jeden Fall wird der Hofrundgang ein ganz besonderer werden - mit vielen Tönen und Bronzeglanz im Gefieder.