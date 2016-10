Halloween in der 'Höhle der Löwen'! Heute betritt Dr. Steffen Oppermann die Arena, um den Investoren sein Start-up "Wizardo" vorzustellen. Seit 15 Jahren kreiert der 39-Jährige originelle Gesichtsmasken aus Latex, die sich schnell überziehen lassen, witzig aussehen und sehr flexibel sind. Darunter auch gruselige Horror- und lustige Partymasken für Karneval und andere Motto-Events. Angefangen hat alles, als er für eine Schulaufführung Elfenohren bastelte. Danach gab es viele Nachfragen und alle wollten diese besonderen Ohren - Steffen entwickelte eine Leidenschaft und witterte eine Marktlücke. Während des Studiums war er im Special-Make-up-Effects-Bereich tätig und baute nebenbei seine Firma auf. Seine Produkte sind mittlerweile online erhältlich, die Umsätze sind noch klein, aber steigen stetig. Sein Hobby ist zu einem zweiten Beruf geworden, dem der Arzt neben der Arbeit in der Praxis nachgeht. Jetzt geht es an die Weiterentwicklung von 'Wizardo'. Dr. Steffen Oppermann möchte die Verpackung überarbeiten und neue Produktlinien auf den Markt bringen, um eine große starke Marke zu schaffen. 20 Prozent seiner Firma würde Steffen an einen Investor abtreten - für 85.000 Euro. Ob die "Löwen" interessiert sind? - Filii-Barefoot