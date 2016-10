Secrets and Lies Heute | VOX | 22:10 - 23:05 Uhr | Dramaserie Infos

Mehr Termine Inhalt Eric Warner traut seinen Augen kaum: Danny ist ein Detective des New York Police Department und arbeitet mit Detective Cornell zusammen. Er beteuert trotz allem, wirklich auf der Suche nach seiner Tochter Rachel zu sein und auf Erics Seite zu stehen. Währenddessen wird Neal von Detective Cornell über die Prostituierte Carly befragt, die eine Freundin der verschwundenen Rachel ist und in der Nacht von Kate Warners Tod ebenfalls im Gebäude von SEG war. Detective Cornell spürt das Call-Girl auf und vernimmt sie über die Tatnacht und über ihre Beziehung zu Rachel. Diese weigert sich zwar, mit den Behörden zu kooperieren, doch sie bestätigt Neals Alibi. Cornell kann einen weiteren Verdächtigen von ihrer Liste streichen. Stürzt sie sich nun wieder auf Eric Warner? Währenddessen versucht Eric, den Geheimnissen seiner verstorbenen Ehefrau auf die Spur zu kommen. Gemeinsam mit seinem Bruder macht er sich auf den Weg nach Boone, wo Kate eine Hypothek für ein Haus gezahlt hat und ein weiteres Detail aus dem Leben Kates wartet, von dem Eric nichts gewusst hat... Untertitel: Die Tochter Laufzeit: 55 Minuten Genre: Dramaserie, USA 2016 Regie: Michael Brandt Folge: 5 FSK: 12 Schauspieler: Detective Andrea Cornell Juliette Lewis Ben Garner Ryan Phillippe Kate Warner Jordana Brewster Christy Garner KaDee Strickland Amanda Warner Mekia Cox Jess Mullen Natalie Martinez Weitere Empfehlungen