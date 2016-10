Shades of Blue Heute | RTL | 22:15 - 23:10 Uhr | Krimiserie Infos

Detective Harlee Santos wird eines Morgens vom FBI aus dem Haus geholt und erneut nach Informationen über Wozniak gefragt. Da Harlee bis jetzt kein belastendes Material liefern konnte, wird sie von Agent Stahl unter Druck gesetzt. Sie hat einen Tag, um ihre Loyalität und Kooperation gegenüber dem FBI unter Beweis zu stellen - andernfalls landet sie selbst im Gefängnis. Harlee ahnt nicht, dass Wozniak sie längst unter Verdacht hat, der Maulwurf in seinem Polizeirevier zu sein. Währenddessen geraten Tess und Espada in eine komplizierte Situation. Tess findet hinter ihrem Haus die Leiche eines NYU-Studenten. Da sie kurz davor steht, ihr Haus zu verkaufen und der Fund einer Leiche den Marktwert des Hauses enorm senken würde, bewegt Tess die Leiche unerlaubterweise von dem eigentlichen Fundort weg. Harlee macht sich an die Ermittlungen, um den Mord aufzuklären, ohne ihre Kollegin auffliegen zu lassen. Lieutenant Wozniak beschließt schließlich, Harlee mit seinem Verdacht zu konfrontieren. Um sich und ihre Tarnung zu retten, zieht Harlee einen riskanten Bluff durch... Untertitel: Das falsche Gesicht muss verstecken, was das falsche Herz doch weiß Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2016 Regie: Dan Lerner Folge: 3 Schauspieler: Harlee Santos Jennifer Lopez Matt Wozniak Ray Liotta Tess Nazario Drea De Matteo Robert Stahl Warren Kole Michael Loman Dayo Okeniyi Marcus Tufo Hampton Fluker