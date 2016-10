Nach verzweifelter Suche finden der kleine Prinz und Fuchs schließlich im Dunkel des Universums den Planeten der Schlange. Dort ist es sehr heiß, und die Freunde verdursten beinahe in einem großen Labyrinth. Doch die Rose, die hier in Gefangenschaft ist, lässt sich zum Schein auf die Schlange ein. So gelingt es ihr, ein Blütenblatt zu schicken, das die Freunde wieder zum Leben erweckt und den Prinzen neuen Mut fassen lässt. Da entdecken sie den Turm, in dem die Schlange ihre Gefangenen hält, doch auch hier ist die Rose nicht zu finden. Der kleine Prinz verliert das letzte bisschen Hoffnung, seine Rose je wieder zu sehen ...