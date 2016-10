Clara gibt einen wichtigen Termin vor, um nicht Adrians Trauzeugin werden zu müssen. Da der Hochzeitstermin noch nicht fix ist, beschließt Adrian, ihn zu verschieben. Clara macht Adrian jedoch klar, dass sie nicht zur Hochzeit kommen kann. Tina muss eine Nachtschicht einlegen, um einen Auftrag für ihre Lunchboxes vorzubereiten. Oskar nimmt es mit Humor, dass Tina das Treffen mit ihm abgesagt hat, und plant einen gemeinsamen Motorradausflug für den darauffolgenden Tag. Als er feststellt, dass David Tina in der Küche hilft, hat er seine Eifersucht unter Kontrolle. Als er sie aber mit dem Motorrad abholen will, erlebt er eine böse Überraschung. Michael wähnt sich auf einem guten Weg, was seine kleine Patchwork-Familie angeht. Doch dann stiehlt Fabien Oskars Motorrad und verunglückt damit. André tritt derweil als Bürgermeister zurück und findet Trost bei Melli. Desirée wird klar, dass David die Wahrheit sagt und Beatrice tatsächlich ihre Antibaby-Pille manipuliert hat. Sie bricht mit ihrer Mutter und macht ihr klar, dass sie sie nicht bei ihrer Hochzeit sehen will.