Thema "Familie" - Mit Stefanie Hertel und den Ehrlich Brothers Wer in letzter Zeit mal in die Zeitung, den Fernseher oder aus dem Fenster geschaut hat, wird es schon ernüchternd festgestellt haben. Unsere Welt ist in vielen Bereichen noch immer ein trostloser Ort. Aber dass es dort draußen nicht noch trübseliger aussieht, als beim letzten Blick aus dem Fenster, verdankt man einzig und allein Olaf Schubert. Und diesmal geht er an die Wurzel allen Übels, an die Wiege der Werte aber auch die Brutstädte des Bösen. Die Familie (gemeint ist die Lebensgemeinschaft im soziologischen Sinne, nicht die gleichnamige, auch als Mafia bekannte Verbrecherorganisation). Die Familie, ein Thema das übrigens jeden betrifft, der eine Familie hat, aus einer Familie kommt oder jemanden kennt, der eine Familie hat oder aus einer kommt. Also fast jeden! Olaf Schubert, als persönlich betroffener Jedermann, Familiensprössling und selbst Betreiber einer Inhabergeführten Familie analysiert dieses komplexe, fixe aber doch so dynamische und fragile Gebilde. Er gibt Tipps zu Pflege und Instandhaltung und wird visuell, akustisch und nicht zuletzt mit seiner eigenen Optik alle Sinne zur Familienplanung, -gründung, -vergrößerung und -harmonie animieren. Und dabei bekommt er auch prominent kompetente Unterstützung. Stefanie Hertel! Auch ihre Referenzen im Fachbereich Familie sprechen für sich selbst. Aus ihrer langjährigen Erfahrung als Familienmitglied und inzwischen selbst Vorstandsvorsitzende der Tochterfirma ihres Vaters, also als Mutter ihrer eigenen Familie, berichtet sie unter anderem über ihre Erfahrungen mit dem Einsatz der Geheimwaffe Musik im Familienleben. Und die Ehrlich Brothers zeigen mit Olaf auf magische Weise die Magie der Familie. Denn nur zusammen kann man die Welt verbessern. Aber zum Glück gibt es ja Olaf Schubert. Der macht das schon.