10. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern — VfL Bochum. Lautern gewann keines seiner letzten zehn Heimspiele gegen Bochum — und auch diesmal ist die VfL-Abwehr um Felix Bastians schwer zu knacken. Der bislang letzte Erfolg gegen den VfL auf dem Betzenberg datiert vom 6.2.1998. Vor mehr als 18 Jahren gewannen Michael Ballack, Jürgen Rische & Co. 3:0, Trainer war Otto Rehhagel. Inzwischen steht Tayfun Korkut an der Linie und nach nur sechs Punkten aus neun Partien bereits mit dem Rücken an der Wand.