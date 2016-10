Eigentlich hasst Sheldon alles, was mit Outdoor-Aktivitäten zusammenhängt. Doch als ihm ein Wald auf seinem Computer gefällt, stimmt er einem Wochenende zusammen mit Amy, Leonard und Penny zu. Dort angekommen ist das Wetter so schlecht, dass die Freunde ein Spiel spielen, bei dem alle Geheimnisse preisgeben müssen. Raj mischt sich derweil viel zu sehr in Bernadettes Schwangerschaft ein, was Howard wütend macht. Doch als er ihm die Meinung geigt und Raj daraufhin beleidigt ist, ist Bernadette sauer.