Wir reden, auch wenn wir gerade mal nichts sagen. Über unsere Hände, die Augen, unsere Körperhaltung geben wir oft mehr preis als uns lieb ist. Woher kommt das? Was genau ist Körpersprache? Wem nutzt das Wissen um die bewussten und unbewussten Signale unseres Körpers? Begleitet werden Großstadt-Singles bei einem einzigartigen Flirt-Experiment. Was beweist die Analyse der so genannten Mikromimik, also der kleinsten Bewegungen der Gesichtsmuskulatur? Ein Experte für Körpersprache soll erkennen, wer sich für wen entscheiden wird. Welche Rolle Körpersprache bei kriminalpolizeilichen Ermittlungen einnimmt, erklärt eine Professorin für Polizei- und Kriminalpsychologie. Ein renommierter Hirnforscher der Charité in Berlin will mit Hilfe eines Magnetresonanztomographen Emotionen und Gedanken im menschlichen Gehirn aufdecken. Lässt sich damit sogar feststellen, wenn ein Mensch lügt? Wissenschaftler der Universität Potsdam untersuchen, wie sich die Körpersprache bei Kindern entwickelt. Aufgezeigt werden außerdem Parallelen zur Tierwelt, in der die Körpersprache von entscheidender Bedeutung ist für die Erhaltung der Art.