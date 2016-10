"1" - Leben am Limit Morgen | N-TV | 01:50 - 03:10 Uhr | Formel 1 Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Formel 1 gehört zu den faszinierendsten und gefährlichsten Sportarten der Welt. Immer höhere Geschwindigkeiten, neue technische Möglichkeiten und kompliziertere Strecken machen die Rennen vor allem seit den 60er Jahren immer unberechenbarer. Die n-tv Dokumentation erzählt die Geschichte der Entwicklung der Formel 1-Rennwagen, wie die Fahrer zu gefeierten Superstars wurden und welche Rolle das Fernsehpublikum und die Sponsoren dabei haben. Original-Titel: 1 Laufzeit: 80 Minuten Genre: Formel 1, USA 2013 Regie: Paul Crowder Gäste: Gäste: Niki Lauda, Michael Schumacher, Jenson Button, Lewis Hamilton, Michael Fassbender, Jacky Stewart Schauspieler: Narrator Michael Fassbender Himself Niki Lauda Himself Michael Schumacher Himself Lewis Hamilton Himself Mario Andretti Himself Jackie Stewart Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets