Scrubs - Die Anfänger Heute | ORF 1 | 14:15 - 14:35 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt J.D. ist im Urlaub was zur Folge hat, dass er und Elliot den lieben langen Tag lang per Handy miteinander kommunizieren. Während Elliot sich fest vornimmt, ihre Beziehung dieses Mal gegen ein mögliches Scheitern zu schützen, stellt Carla fest, dass es dieses Mal keiner besonders außergewöhnlich findet, dass sie schwanger ist. Um die allgemeine Gleichgültigkeit zu durchbrechen, beschließt sie, einen Extradienst einzuschieben. Original-Titel: Scrubs Untertitel: Meine Handy-Stimme Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2009 Regie: John Putch Folge: 9 FSK: 12 Schauspieler: Dr. John "J.D." Dorian Zach Braff Dr. Elliot Reid Sarah Chalke Dr. Christopher Turk Donald Faison Hausmeister Neil Flynn Dr. Bob Kelso Ken Jenkins Dr. Perry Cox John C. McGinley