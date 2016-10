Die Nanny Heute | ORF 1 | 08:00 - 08:20 Uhr | Comedyserie Infos

Inhalt Eines von Maxwells Stücken soll in Hollywood verfilmt werden. Maxwell will die Dreharbeiten vor Ort mitverfolgen und plant, mit seiner Familie nach Kalifornien zu ziehen. Fran besteht darauf, dass ihre Eltern mitkommen. Das hat ungeahnte Konsequenzen für das Familienleben. Original-Titel: The Nanny Untertitel: Kalifornien, wir kommen! Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 1999 Regie: Peter Marc Jacobson Folge: 14 Schauspieler: Maxwell Sheffield Charles Shaughnessy Fran Fine Fran Drescher Butler Niles Daniel Davis elle-même Donna Douglas Grace Sheffield Madeline Zima C. C. Babcock Lauren Lane