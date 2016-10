Der Jungmediziner John Dorian, genannt J. D., sein Kumpel Turk und seine gleichaltrige Kollegin Elliot erleben den tagtäglichen Krankenhausbetrieb mit allen Höhen und Tiefen, die der Arztberuf mit sich bringt: Der Hausmeister macht sich große Sorgen, dass sich seine Freundin Lady von ihm trennen will, weil sie nicht mit ihm Händchen halten will. Turk wendet bei einem gelähmten Jungen eine Behandlung an, die er aus seiner geliebten Sportsendung kennt...