Die Aliens sind seit 40 Jahren auf der Erde, aber sie müssen in Ghettos leben. Lewis hasst die Fremden und ist mit ganzem Herzen Grenzkontrolleur. Doch dann wird er zum Umdenken gezwungen. Alle Folgen der Serie "The Aliens" sind ab 1. Oktober 2016 online über die funk App von ARD und ZDF verfügbar. Die weiteren fünf Folgen "The Aliens" werden direkt im Anschluss ausgestrahlt.