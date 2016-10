Antonino Ognissanti hat heute viele Fragen zum Thema Sport von deutschen und schwedischen Jugendlichen im Gepäck. Sind alle in Italien fußballverrrückt? Welche anderen Sportarten sind beliebt und wie oft hat man Sport in der Schule? Er trifft Chiara, die in der Serie B Fußball spielt, der zweithöchsten Liga Italiens. Wie sind die Bedingungen für Frauen?