Unversehens findet sich der US-Wissenschaftler Robert Langdon in Paris als Verdächtiger in einem Mordfall wieder: Der Kurator des Louvre wurde getötet. In Begleitung der Erbin des Toten will er herausfinden, was es mit der geheimnisvollen Nachricht auf sich hat, die bei der Leiche gefunden wurde. Es deutet alles darauf hin, dass die beiden den Bewahrern eines klerikalen Geheimnisses auf der Spur sind...