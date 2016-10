Hancock Heute | Pro7 | 23:25 - 01:05 Uhr | Fantasyaction HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Hancock ist eigentlich ein unverwundbarer Superheld. Leider hat er ein Alkoholproblem. Als er den PR-Berater Ray vor dem sicheren Tod bewahrt, bietet dieser ihm an, sein Image wieder aufzubessern. Doch Hancock verliebt sich ausgerechnet in Embreys Frau Mary. Laufzeit: 100 Minuten Genre: Fantasyaction, USA 2008 Regie: Vince Gilligan FSK: 6 Schauspieler: John Hancock Will Smith Mary Embrey Charlize Theron Ray Embrey Jason Bateman Aaron Embrey Jae Head Red Eddie Marsan Man Mountain David Mattey