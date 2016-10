Moderatorin Annemarie Carpendale begibt sich auf Zeitreise in die 90er und lässt die bewegendsten Momente noch einmal Revue passieren. In einem kunterbunten Jahrzehnt hielten schräge Chartstürmer, prominente Todesfälle und etliche Skandale das Land in Atem. Einige fast schon vergessene Vorfälle werden hier noch einmal in Erinnerung gerufen.