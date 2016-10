Die seltsamen Wege der Liebe haben Brooke und Gary zusammengeführt. Lange haben sie ihren Frust über den anderen hinuntergeschluckt, doch dann läuft das Fass über. Mit der Trennung sind die Probleme nicht kleiner, denn keiner von ihnen will die gemeinsame Wohnung verlassen. Was folgt, ist ein irrwitziger Kleinkrieg in der beiderseitigen Hoffnung, der andere möge aufgeben und ausziehen...