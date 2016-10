Carmen und Robert haben von einer Freundin den Koch Dennis empfohlen bekommen. Dieser wird natürlich standesgemäß im Rolls Royce vorgefahren und ist mächtig beeindruckt. Nervös stellt er sich der Aufgabe, die Familie von seinen Qualitäten zu überzeugen, denn schließlich soll der Koch auch mit auf die "Indigo Star". Unterdessen trifft Roberts neues Spielzeug ein, ein Ferrari mit weit über 700 PS. Und auch wenn Carmen von diesem Einkauf nicht begeistert ist, mit dem Soundcheck kann das Auto zumindest Robert voll und ganz überzeugen. Für die Geissens hat sich diesmal ganz besonderer Besuch angekündigt und da an einem Sonntag auch in St. Tropez die Friseurgeschäfte geschlossen sind, bereitet sich Carmen kurzerhand selbst mit der Fönhaube für das Styling vor. Denn es haben sich neben dem Rapper Kay One, der den neuen Song für die Familie im Gepäck hat, auch der Politiker Wolfgang Bosbach für die Villa Geissini angekündigt.