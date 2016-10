Der neue Koch Dennis muss eine weitere Feuerprobe bei den Geissens bestehen, denn Familie Geiss hat zum Abendessen mit prominenten Gästen geladen: Politiker Wolfgang Bosbach mit seiner Tochter Caro und Rapper Kay One sitzen bei Carmen und Robert zu Tisch. Der Rapper hat den neuen Song für die Geissens dabei und ist beim ersten Abspielen sichtlich nervös. Kann er Carmen von seiner Arbeit begeistern? Am nächsten Morgen macht Carmen kurzerhand den Heli für den Flug zum Flughafen startklar. Es geht nach Saarbrücken um den Song im Studio von Kay One final einzusingen. Am Flughafen in Frankfurt wartet eine von Carmen vorbereitete Überraschung: Sie hat für ihren Rooobert einen neuen Rolls Royce gekauft und den darf Kay One jetzt mit ihr Probefahren, ehe der Schlitten nach Valberg überführt wird. Denn dort möchte sich die Familie in ihrem Chalet ein paar entspannte Tage gönnen.