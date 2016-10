Piwi hat letztlich eingesehen, dass eine Operation lebensnotwendig ist, und hat den Eingriff gut überstanden. Die Kleists sind heilfroh und überraschen ihn mit einem Frühstück im Krankenhaus. Als Christian sich nach den genauen Operationsergebnissen erkundigt, muss ihm Michael eine erschütternde Nachricht übermitteln. Beide beschließen, Piwi vorerst nichts davon zu erzählen. Zu dessen Freude kümmert sich die hübsche Physiotherapeutin Katrin um seine Genesung und sorgt zunächst für große Fortschritte. Paul unternimmt mit seinem Freund Lukas und dessen heißgeliebter Tante Angelika, die gerade zu Besuch ist, einen Ausflug zur Wartburg. Angelika ist die Schwester von Christa, einer Migränepatientin von Dr. Kleist. Die beiden Schwestern haben seit Jahren ein angespanntes Verhältnis, da sich Christa von ihrer Schwester alleingelassen fühlt und Angelika Schuldgefühle plagen. Als Angelika bei Anna in der Kanzlei ist, um ihr Testament zu machen, bricht sie völlig unvermittelt zusammen. Christian muss sie in seiner Praxis reanimieren. Dabei stellt er fest, dass Angelika eine Dialysepatientin ist, für die eine neue Niere die einzige Chance auf ein normales Leben ist. Angelika will unter keinen Umständen ihre Schwester um Hilfe bitten, obwohl diese als Spenderin in Frage käme. Wenige Tage nach dem Vorfall in der Kanzlei küssen sich Anna und Christian dort zum ersten Mal. Paul, der die beiden zufällig beobachtet, ist tief enttäuscht von seinem Vater, glaubt er doch, dieser habe seine Mutter Marlene vergessen. Nachdem Christian in einem Vater-Sohn-Gespräch Pauls Sorgen ausräumen kann, wird im Hause Kleist Piwis Entlassung aus dem Krankenhaus mit einem Grillfest ausgiebig gefeiert.