800 Millionen Pizzen verzehren die Deutschen pro Jahr, weil es schnell geht und einfach ist. Aber was genau essen wir da eigentlich? Der Film führt auf seiner Suche nach Antworten durch Deutschland und Italien, zeigt Europas größte Pizza-Fabrik und vergleicht Tiefkühlpizzen mit dem Original aus Neapel. Auch, welche Inhaltsstoffe tatsächlich in Pizzen enthalten sind, wird genau nachgeprüft. Formfleisch, Analogkäse und andere Lebensmittelskandale kamen und gingen, der Pizza konnte nichts etwas anhaben: Fastfood ohne schlechtes Gewissen. Dabei sind ihre Laborwerte mäßig. Von 18 getesteten Tiefkühlpizzen befand die Stiftung Warentest nur drei für "gut". Der Rest: zu salzig und zu fettig. Bei übermäßigem Konsum warnen Experten vor Übergewicht und gesundheitlichen Problemen. Doch die Industrie verdient blendend mit dem Fertigprodukt Pizza, dessen Rohwaren aus aller Welt importiert werden, um Kosten zu sparen: Die Tomaten kommen oft aus Italien oder Spanien, die Gewürze aus Indien, Mexiko oder Indonesien, der Knoblauch aus China. Die Arbeitsbedingungen sind oft menschenunwürdig. Denn ohne billige Arbeitskräfte keine billigen Lebensmittel. Die Folgekosten dieses weltweiten Handels mit Lebensmitteln zahlt die Allgemeinheit. "Die Luftverschmutzung, die mit den Transporten einhergeht, ist ja immer noch fast kostenlos", erklärt Jürgen Stellpflug von der Zeitschrift Öko-Test im Film. "Die wird am Ende von allen Menschen dieser Welt getragen."