Gelenkersatz: Tipps, damit die neue Hüfte lange hält Kunstgelenke halten oft lange, aber nicht ewig. Je nach Material kommt es früher oder später zum Verschleiß an den Oberflächen, auch die Verankerung im Knochen kann sich lockern. Ist der Schaden schon weit fortgeschritten, muss das Gelenk vollständig ausgetauscht werden. Um das zu vermeiden, raten Orthopäden zu regelmäßigen Nachuntersuchungen. Wird dabei festgestellt, dass ein Abrieb einsetzt, kann mit einem kleinen Eingriff nur die Kunststoffoberfläche des Ersatzgelenkes ausgetauscht werden. Darüber hinaus gibt es viele weitere Tipps in dieser "Visite"-Sendung, damit die neue Hüfte lange hält. Falsche Sicherheit: viele Patientenverfügungen sind unwirksam Viele Menschen haben sich entschieden, durch eine Patientenverfügung klarzustellen, dass sie unter bestimmten Umständen keine lebensverlängernden Maßnahmen wünschen. Nach einem neuen Gerichtsurteil sind aber viele solcher bereits geschriebenen und hinterlegten Patientenverfügungen ungültig. Denn allein der Satz "Ich wünsche keine lebensverlängernden Maßnahmen" ist zu vage und medizinisch ungenau. Er reicht nicht aus, damit Mediziner grundsätzlich auf solche Maßnahmen verzichten dürfen. Wie sollte/muss eine Patientenverfügung aussehen, die im Ernstfall auch verbindlich ist? Und wo sollte sie am besten auf aufbewahrt werden?