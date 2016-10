SOKO Wien Heute | ZDF | 18:00 - 19:00 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Zwei frühere Kollegen von Penny Lanz werden ermordet. Dann wird sie selbst beinahe erschossen. Penny ahnt, dass sie auf einer Todesliste steht: Wer will sich an ihr rächen? Vor zehn Jahren prügelten zwei Polizisten einen Farbigen zu Tode. Penny Lanz und zwei Kollegen bestanden auf internen Ermittlungen. Ist der aus der Haft entlassene Ex-Polizist der Mörder? Untertitel: Der Tag an dem Penny Lanz starb Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, D, A 2015 Regie: Holger Barthel Folge: 16 Schauspieler: Carl Ribarski Stefan Jürgens Helmuth Nowak Gregor Seberg Penny Lanz Lilian Klebow Otto Dirnberger Dietrich Siegl Dr. Franziska Beck Maria Happel Franz Wohlfahrt Helmut Bohatsch Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets