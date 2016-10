Bergrennen sind seit jeher die gefährlichsten Rennen, die es gibt. In den Anfangsjahren des Automobilsports finden die ersten dieser Rennen statt. Die Rennen sind für Fahrer und Zuschauer lebensgefährlich, es gibt keine Auslaufzone, keine Leitplanken. Die Strecken sind nicht asphaltierte Schotterpisten, nah gebaut am Abgrund und die Fahrzeuge ähneln mehr einer Kutsche als einem Automobil. In den 20er Jahren wird einer der anspruchsvollsten Bergstrecke für den Motorsport freigegeben - der Klausenpass in der Schweiz.