Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr näherbringen - auch das gehört zu den Aufgaben eines Polizeiobermeisters. Doch dann wird ein Lehrer tot aufgefunden. Er wurde vergiftet. Hubert und Staller beginnen sofort mit den Ermittlungen. Hubert und Staller werden von Polizeirat Girwidz zu einem Spezialeinsatz ins Schullandheim geschickt. Sie sollen einer vierten Klasse das richtige Verhalten im Straßenverkehr näherbringen. Als es an der Disziplin der Kinder hapert, wird der Schüler Justin Leon losgeschickt, um die betreuenden Lehrer zu holen. Doch Lehrer Wilhelm Beck liegt tot in seinem Zimmer und von der Lehrerin Katja Sommer fehlt jede Spur. Die Untersuchung durch Gerichtsmedizinerin Dr. Anja Licht ergibt, dass der Lehrer vergiftet wurde. Katja Sommer wird schließlich in der Nähe des Schullandheims bewusstlos aufgefunden. Von der aufgeweckten zehnjährigen Frieda erfahren Hubert und Staller, dass die beiden Lehrkräfte wohl mehr verband als das gemeinsame Interesse an Pädagogik. Auch Björn Sommer, der Ehemann der Lehrerin, könnte in den Giftmord verwickelt sein. Hubert und Staller brauchen einen Plan und ein bisschen kindliche Unterstützung ...