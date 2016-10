Dragons - Auf zu neuen Ufern: Kampf um das Drachenauge Heute | Super RTL | 20:15 - 21:40 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt Angst macht sich unter den Menschen breit, als der Riesendrache Skrill plötzlich wieder auftaucht. Hicks und Ohnezahn wissen, dass es Skrill vor allem auf sie abgesehen hat. / Viggo ist überzeugt davon, dass in seiner Drachenjäger-Gruppe ein falsches Spiel spielt. Mithilfe von Heidrun will er herausfinden, um wen es sich dabei handelt. Doch die hat andere Pläne. / Heidruns Plan ist nicht aufgegangen und stattdessen befindet sie sich nun in der Gewalt von Viggo. Dieser schlägt Hicks einen Deal vor... Original-Titel: DreamWorks Dragons - Race to the Edge Untertitel: (11+12+13) Die Rückkehr des Skrills / Viggo (1) / Viggo (2) Laufzeit: 85 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2015 FSK: 6