6. Spieltag: Würzburg Baskets — Skyliners Frankfurt. Quantez Robertson ist ein Dauerbrenner. Der 31-Jährige geht nicht nur in seine achte Saison in Frankfurt, er war in der vergangenen BBL-Spielzeit auch bei allen 41 Partien dabei. Auch im Europa Cup verpasste Robertson keines der 19 Spiele. Der Amerikaner wurde nach dem Finale, das die Skyliners mit 66:62 gegen Varese gewinnen konnten, zum wichtigsten Spieler des Final Four gekürt. Auch die BBL würdigte seine Leistung mit dem Titel „Bester Verteidiger der Saison 2015/16“.