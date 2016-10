Noch nie hat es so viele Zuschauertipps gegeben wie für Prag. Mit Hilfe all dieser Hinweise und Anregungen entdeckt Stefan Pinnow eine goldene Stadt, die ganz anders ist als die Märchenmetropole für Touristen - und die gerade deshalb neuen Charme gewinnt. Dabei macht ihm das Erfüllen der Zuschauerwünsche besonderen Spaß. Zum Beispiel: Wer kümmert sich eigentlich um die weltberühmte Rathausuhr am Altstädter Ring? Zu Fuß und mit der Straßenbahnlinie 22 macht sich Stefan Pinnow auf den Weg und folgt dabei den Wünschen seiner Guides, die auf seinem Handy und Tablet eingehen. Er findet eine der größten Skateranlagen Europas, die Künstlerecke "cross klub" am Bahnhof Bubny, den "kleinen Kölner Dom" mit Blick auf die Karlsbrücke und im Garten der deutschen Botschaft einen Trabi mit Füßen. Er probiert Bier mit Brennnesselgeschmack, fährt mit einer Standseilbahn rauf zum kleinen Eiffelturm und macht eine "bestechende Stadtführung" vorbei an Sehenswürdigkeiten, die durch den Blick mit der Korruptionsbrille eine ganz neue Bedeutung bekommen. Zum Schluss besichtigt er die berühmten Barrandov Filmstudios. Mit den Augen der Prager Stefan Pinnow sucht sich vier "Paten", die ihm die Besonderheiten ihrer Viertel nahe bringen. Dabei entdeckt er auch einen der beliebtesten Skaterplätze Europas samt wunderbarem Blick auf die Altstadt. Früher stand hier das größte Stalin-Denkmal der Welt. Und der "hässliche" Fernsehturm entpuppt sich als ziemlich cooler Ausflugsort. Altstadtmythos Was ist der Unterschied zwischen der Prager Altstadt und dem Disneyland? Die Antwort findet Stefan Pinnow zusammen mit einem Amerikaner, der vor 25 Jahren in der Stadt an der Moldau geblieben ist und einen Jazzclub aufgemacht hat. Und in der Kneipe "Zum ausgeschossenen Auge" probiert er eine Prager Spezialität: "Eingelegter Hermelin". Mit der Straßenbahn zu den Geheimtipps Von den weltberühmten Sehenswürdigkeiten bis zu den versteckt liegenden Geheimtipps ist es meist nur ein kleiner Fußweg oder eine kurze Straßenbahnfahrt. So entdeckt Stefan Pinnow die Zentrale einer geheimnisvollen Rohrpost, Weinberge mitten in der Stadt, eine Standseilbahn und den Charme des Studentenlebens in Strahov. - Mit der Straßenbahn zu den Geheimtipps