Die Nanny Morgen | ORF 1 | 08:00 - 08:20 Uhr | Comedyserie

Mehr Termine Inhalt Fran begleitet Brighton zu einem Vorstellungsgespräch nach Harvard. Dort treffen sie einige seiner künftigen Studienkollegen. Als plötzlich ein Streit unter den Jugendlichen ausbricht, hat Fran ein mulmiges Gefühl. Sie glaubt, dass der Grund für die Prügelei darin liegt, dass sie nie auf dem College gewesen ist und Brighton sich dafür schämt. Wie sich herausstellt, liegt Fran aber vollkommen falsch damit. Original-Titel: The Nanny Untertitel: Wo Herman Munster aufs College ging ... Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 1999 Regie: Peter Marc Jacobson Folge: 13 Schauspieler: Fran Fine Fran Drescher Maxwell Sheffield Charles Shaughnessy Niles Daniel Davis C. C. Babcock Lauren Lane Maggie Sheffield Nicholle Tom Brighton Sheffield Benjamin Salisbury