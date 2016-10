Eine Goldader in einem Buch? Ja! Im Buch über den Stein der Weisen steht, wie man Blei in Gold verwandeln kann. Dumm nur, dass die Buchdiebe nicht lesen können. Kurzerhand entführen sie Marians Hofdame Rohesia. Sie soll ihnen das Buch vorlesen. Robin Hood und seine Bande verfolgen die Diebe, und Marian versucht es mit einem Zaubertrick, der aber schiefgeht. Derweil führt Rohesia ihre Entführer an der Nase herum.