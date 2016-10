Tim und Alex sind 12 und die besten Freunde, obwohl sie auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen. Alexander, der Mädchenschwarm, der seine "Erfahrungen" mit dem weiblichen Geschlecht bei jeder Gelegenheit zum Besten gibt, hat große Probleme in Mathe. Tim ist das ganze Gegenteil von Alex. Ruhig, besonnen, ein wenig schüchtern, fast schon ein Musterschüler und an Technik interessiert. Tim schwärmt für Thea, ein Mädchen aus der Nachbarklasse, und möchte sie gern zur Freundin haben, weiß aber nicht, wie das geht. Zum Glück hat Alex eine glänzende Idee und entwickelt einen genialen Plan, wovon beide profitieren. Tims Mutter arbeitet bei einer Sicherheitsfirma und als sie für eine Woche zur Messe fährt, "leihen" sich die Jungen einige Minispezialkameras und einen Teil der Überwachungstechnik aus. Damit bestücken sie die gesamte Schule, denn viele Kameras sichern den perfekten Überblick. Alex verspricht sich von dieser Aktion die Verbesserung seiner Noten. Durch das Ausspionieren könnte man an die Lösungen der bevorstehenden großen Mathearbeit kommen, den Test bestehen und sogar den 1. Preis gewinnen. Tim hingegen erhofft sich Informationen über Thea, um an sie ranzukommen. Das Abenteuer beginnt! Doch ihr geheimes Wissen wächst ihnen bald über den Kopf und auch ihre Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt. Am Ende einer ereignisreichen Woche, die nicht nur Spaß bringt, sondern auch einige unerwünschte Wahrheiten ans Licht befördert, haben Tim und Alexander in jeder Hinsicht dazugelernt.