Spät verlässt Gastrokritiker Maximilian Bötsch mit seinem Chefredakteur Kai Osterfeld den "Dorfkrug". Kurz darauf wird Bötsch in seinem Auto erschossen. Aus Rache für eine schlechte Kritik? Die Kommissare Christian Schubert und Kerstin Klar erfahren am Tatort von Oberstaatsanwalt Bernd Reuther, dass Bötschs Kritiken in Feinschmeckerkreisen gefürchtet waren. Gourmet-Koch Johann Leingruber gerät schnell unter Verdacht, da er kein Alibi hat. Außerdem hatte er Bötsch vor einiger Zeit mit einer Pfanne angegriffen, da er sich nach einer negativen Kritik abgekanzelt fühlte. Bernd befragt die Wirtin des "Dorfkrugs", Martina Sommer, auf einer Weinprobe des Winzers Alfons Siebach. Dort erfährt er von den unsauberen Methoden Bötschs. Er hat sich bestechen lassen und dafür positive Kritiken veröffentlicht. Leingruber gerät auf der Weinprobe heftig mit Bötschs Chefredakteur Kai Osterfeld aneinander und fährt aufgebracht davon. Kurz danach knallt ein Schuss durch den Weinberg. Nur wenige Meter entfernt wird Kai Osterfeld sterbend aufgefunden. Unter Hochdruck versuchen Bernd Reuther, Christian Schubert und Kerstin Klar, den Täter zu finden.