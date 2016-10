Der Sheriff liefert Robin Hood dem Prinzen aus und dieser kann sein Glück kaum fassen. Da kommt Marian mit einem Topf Öl, den sie vor den Füßen des Prinzen fallen lässt. Die Schlitterbahn, die durch das vergossene Öl entsteht, erlaubt es Robin, mitsamt der Goldkiste des Prinzen zu fliehen. Prinz John ist so sauer auf Marian, dass er sie vom Königshof jagt. Sie will sich bei Robin verstecken, wird aber gekidnappt. Ein Erpresserbrief geht beim Prinzen ein. Aber der ist nicht bereit, für Marian zu zahlen. Robin sorgt dafür, dass er einen zweiten Brief bekommt, der ihn garantiert zum Zahlen veranlasst.