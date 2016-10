Warum kaufen wir oft mehr ein, als wir geplant haben? Warum steht das Klopapier im Supermarkt nie am Eingang? "pur+"-Moderator Eric Mayer ist den Tricks der Supermärkte auf der Spur. Auf Plakaten, im Fernsehen, in Zeitschriften - wie wird Werbung gestaltet, damit wir das Produkt kaufen? Im "pur+"-Experiment überprüft Moderator Eric Mayer, wie man mit einem Rabattschild das Gehirn ausschalten kann. Und das an einem Stand mit Wollsocken.