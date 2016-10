Keks' wilde Jagd durch Bärstadt endet an einem hohen Mast. Oben sitzt ein Kätzchen und traut sich nicht hinunter. Herrchen Fritz Fuchs kann es retten und nimmt die kleine Katze bei sich auf. Doch er hat die Rechnung ohne den Hund gemacht: Keks findet eindeutig, dass die Konkurrenz im Bauwagen verschwinden muss. Schafft Fritz es, Katze und Hund zusammenzubringen? Und wo steckt der Besitzer des Kätzchens? Eine tierische Herausforderung wartet auf Fritz. Als Keks und das Kätzchen sich endlich angefreundet haben, gibt es Besuch am Bauwagen. Lea war in den Ferien, und ihre Oma hat auf ihr Kätzchen aufgepasst. Es ist ihr jedoch ausgebüxt. Ob Fritz' Kätzchen "Nobody" wohl der gesuchte kleine "Robinson" ist?