Bridget Jones könnte so glücklich sein mit ihrem Traummann Mark Darcy, wenn sie nur nicht so eifersüchtig wäre. Immerzu bildet sie sich ein, er wolle sie mit der schlanken, schönen Rebecca betrügen. Beim TV-Dreh in Thailand will Bridget abschalten, doch plötzlich steht ein alter Bekannter vor ihr: ihr Ex-Lover Daniel Cleaver, der ihr nichts als Ärger bringt.