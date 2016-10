In einer Region abseits von Ostsee und Seenplatte engagierte sich eine Gruppe von Menschen für alte Gutshäuser. Rund 1500 Herrenhäuser gibt es in MecklenburgVorpommern. 300 davon sind Gefahr. Knut und Christina wollen Gutshaus Dölitz vor dem Verfall bewahren. Eine Herausforderung, die sie nicht allein meistern können. Sönke und Adriana sind seit Jahren am Renovieren. Für die Mittsommerremise soll das Haus sich von seiner besten Seite zeigen. Der zweite Teil "hallo deutschland hautnah: Die Gutshausretter - neuer Glanz in alten Ruinen" wird am Samstag, 29. Oktober 2016, 18:35 Uhr ausgestrahlt.