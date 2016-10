Castle Heute | Kabel eins | 19:15 - 20:15 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der Wettkampf um die beste Pizza der Stadt findet einen traurigen Höhepunkt, als die sterblichen Überreste eines Mannes in einem Holzofen zum Vorschein kommen. Tatsächlich kann das Kriminallabor nach einer Weile die Leichenteile einem investigativen Journalisten zuordnen, der mit seinen Recherchen für eine brandheiße Story offenbar in ein Wespennest stach… Untertitel: Die Pizza-Connection Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2011 Folge: 20 FSK: 12 Schauspieler: Richard Castle Nathan Fillion Kate Beckett Stana Katic Alexis Castle Molly C. Quinn Kevin Ryan Seamus Dever Martha Rodgers Susan Sullivan Javier Esposito Jon Huertas Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets